Путин во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым предложил "передать привет" ликвидированным российским военным.

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил передать "Привет им всем", после того, как ему рассказали о ликвидированных в Украине российских солдатах. Это произошло на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

"У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами - орденами, медалями. Из них самый молодой, Герой России, - это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце", - сказал Кобзев.

"Привет им всем передавайте", - ответил Путин.

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Потери РФ в Украине - детали

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 710 российских оккупантов и почти 40 единиц вражеской артиллерии. Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения составляют около 239 010 человек.

На нескольких восточных направлениях украинские военные продолжают обороняться и наступать. В частности, за прошедшие сутки уничтожены 114 российских оккупантов и ранены еще почти 300.

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