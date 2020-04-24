Путин разрешил жителям ОРДЛО не платить госпошлины при получении российского паспорта

Закон принят российской Госдумой 17 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей от уплаты госпошлины при получении российского гражданства.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

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"Президент подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью 33335 Налогового кодекса Российской Федерации". Закон принят Государственной думой 17 апреля 2020 года и одобрен Советом федерации 17 апреля 2020 года", - сказано в сообщении.

Данным законом освобождаются от уплаты госпошлины за прием в гражданство Российской Федерации жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.