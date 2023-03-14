Кадырову-старшему активно ищут замену.

Российский диктатор Владимир Путин провел встречу с сыном Рамзана Кадырова. Это было собеседование на должность главы Чечни.

Как рассказал политолог Николай Давидюк в новом выпуске программы "Аргумент", Путин вздумал сменить Кадырова. Главным претендентом на его должность станет Кадыров-младший.

"Будущее его ждет, как у его отца. Просто ему дадут республику, он убьет близкий круг, всех "волков", которых под Россию надо будет зачистить. Дальше у тебя будет 20-30 лет для грабежа... Это все будут прощать и закрывать глаза, а потом и у него вырастет сын. Возьмут нового. Пока у кого-то из них не появятся мозги, пока они не поймут, что проще освободить свою страну и жить в своей стране, уважать ее население, не грабить ее, не отправлять на бессмысленные войны... А пока этот круг Сансары будет продолжаться, Кремль будет их сжирать", - отметил политолог.

Эксперт отметил, что сын Кадырова мог бы "закончить всю эту историю", ликвидировав Путина. Однако этот род, по словам Давидюка, оказался не самым сильным в Чечне.

Политолог добавил, что все "ястребы войны", которые толкали Путина на войну "до победного конца", уже проиграли. В частности, это Виктор Медведчук, Евгений Пригожин и ряд российских генералов.

Кадыров, на выход: слухи об отставке "пехотинца Путина"

Слухи о том, что Путин хочет избавиться от Кадырова, распространяются уже не первый месяц. Вчера "пехотинец Путина" прибыл к нему "на ковер". Кадыров выглядел скверно и болезненно, пришел со странной шпаргалкой и медицинским прибором на пальце.

По данным СМИ, скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров имеет серьезные проблемы со здоровьем. Его внешний вид на протяжении последних месяцев это подтверждает. В последнее время он появляется на публике с опухшим лицом и телом в общем, ему даже трудно открыть глаза.

Вероятно, что у Кадырова проблемы с почками. Это также утверждает бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев, живущий в эмиграции. Говорят, он привез в Чечню светило из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не верит врачам в Москве.

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