Россия испытывает дефицит артиллерии, отметил обозреватель Коваленко.

Из-за проблем с артиллерией Россия стала отправлять на войну в Украину старые гаубицы Д-1, которые выпускались с 1943 по 1949 годы. Самой новой из них – 73 года.

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, данный факт "говорит не просто о многом, а практически обо всем том ка***еце, что у россиян сейчас происходит на ниве расконсервации".

"Как думаете, каков износ, усталость ствола у этих гаубиц и насколько он монолитен? Да, пустозвоны военкоры говорят про какое-то там сталинское качество... Не им же стрелять из этого лома с надеждой, что ему ствол не порвет", – отметил эксперт.

По его информации, всего было выпущено чуть более 2800 гаубиц Д-1, но в России их на хранении оставалось около 700:

"Причем не все они были в состоянии быть приведёнными в боеспособность, а потому фактическая численность ресурса меньше".

Проблемы с оружием у России

В главном управленим разведки Министерства обороны Украины сообщили, что России минимум на три года хватит ракет для нанесения ударов по территории Украины.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, на данный момент РФ из-за санкций не может производить ракеты, в частности, ракеты Х-47М "Кинжал". В составе этих ракет есть более 130 иностранных комплектующих.