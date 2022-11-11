Впрочем, спикер диктатора уклонился от конкретного ответа на этот вопрос.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, насколько унизительным для его репутации станет бегство российских войск из Херсона. Впрочем, он и не отрицал, что это станет "большим ударом по престижу лидера РФ.

Один из иностранных журналистов задал Пескову прямой вопрос: "Вы не могли бы прокомментировать заявления экспертов, которые говорят, что отступление из Херсона - это большой удар по престижу Владимира Путина, даже унизительный для него, учитывая то, что всего несколько недель назад президент в Кремле на большой церемонии заявил, что Херсон и Россия будут вместе навсегда?"

Песков явно не ожидал, но все же избежал прямого ответа. Впрочем, он ничего не возразил.

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"Послушайте, много разных экспертов. Есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое. Мы не хотели бы комментировать ни тех, ни других. Специальная военная операция продолжается", - сказал он.

Песков также добавил, что в Кремле не жалеют о помпезной церемонии в честь "присоединения" Херсона к РФ.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск. По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

По данным Генштаба, на фоне успехов ВСУ на юге враг атаковал украинских защитников одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Обстреливали позиции ВСУ и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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