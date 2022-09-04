19 августа президент Индонезии сообщил, что Путин планирует лично принять участие в саммите "Большой двадцатки".

Поездка российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Индонезии в сентябре, пока под вопросом.

Об этом в комментарии кремлевским СМИ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Российская сторона заявляет о якобы учете всех факторов, в том числе безопасности Путина.

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"Для того чтобы принять решение о формате нашей встречи, будут принимать во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности", - ответил Песков на вопрос, в каком из форматов Путин может принять участие в саммите.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали.

9 августа советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что в случае присутствия на саммите G20 Владимира Путина, Владимир Зеленский может посетить встречу мировых лидеров в Индонезии.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

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