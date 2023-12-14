Российский диктатор уверяет, что открыт к диалогу, но вообще может обойтись и без Макрона.

Во время "прямой линии" с россиянами Владимир Путин пожаловался, что президент Франции Эммануэль Макрон прекратил ему звонить и фактически разорвал отношения. Это признание российский диктатор сделал в ответ на вопрос французского журналиста о состоянии отношений между двумя лидерами.

По словам Путина, у него с Путиным были "достаточно хорошие рабочие отношения", которые прекратились по инициативе Парижа. "В какой-то момент президент Франции прекратил отношения с нами. Мы этого не делали, я – нет. Он сделал. Если будет интерес, мы готовы. Если нет, мы справимся. У нас есть другие дела", – сказал Путин.

А до этого во время обсуждения других тем на "прямой линии" Путин похвалил словацкого премьер-министра Роберта Фицо и его венгерского коллегу Виктора Орбана, назвав их "не пророссийскими, а пронациональными" лидерами.

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"Все остальные зависят от старшего брата", – сказал Путин, очевидно, намекая на Соединенные Штаты.

Телефонные переговоры Макрона и Путина

Как писал УНИАН, в течение нескольких недель перед полномасштабным вторжением РФ в Украину и некоторое время после его начала президент Франции Эммануэль Макрон провел много раундов телефонных переговоров с Путиным, стремясь отговорить российского диктатора от агрессии. Позже Макрон утверждал, что делал это по просьбе Зеленского.

Эти постоянные звонки Макрона Путину изрядно раздражали лидеров восточноевропейских стран. Свое недовольство в частности высказывали премьеры Польши и Эстонии.

Также безудержную жажду Макрона говорить с Путиным неоднократно высмеивали в мемах.

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