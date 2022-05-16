По ее мнению, так российский президент чувствует, что находится в центре внимания,

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить президенту Российский Федерации Владимиру Путину.

Об этом пишет Euractiv.

По ее мнению, в телефонных разговорах с российским президентом нет никакого смысла.

"Если все постоянно звонят ему, он не получает сообщения о том, что изолирован. Так что, если мы хотим передать сообщение "вы изолированы", не звоните ему - в этом нет смысла", - предложила премьер.

Каллас убеждена, что благодаря звонкам Путин чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить.

"Но что мы из этого получаем? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих переговоров случилась Буча, случился Ирпень - никаких признаков деэскалации мы не видим", - добавила она.

Напомним, что ранее Макрон объяснил, почему часто звонил Путину после начала полномасштабной войны.

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