Лидер Франции даже стал героем мемов из-за своих регулярных телефонных звонков с главой Кремля.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с жесткой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который все еще пытается "уболтать" Путина остановить развязаную им войну.

Об этом сообщают местные СМИ, приводя слова Моравецкого с сегодняшнего обращения к лидерам стран Евросоюза

"Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?", – спросил Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что с преступниками не договариваются – с ним борются.

"Никто не вел переговоров с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?", – добавил Моравецкий.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон звонил Путина по меньшей мере восемь раз. Последний такой звонок состоялся 29 марта. Тогда российский диктатор назвал Макрону возмутительное условие для "спасения" Мариуполя.

Лидер Франции даже стал героем мемов в соцсетях из-за своих регулярных телефонных звонков с главой Кремля.

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