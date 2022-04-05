По словам президента Франции, беседы велись по просьбе Владимира Зеленского.

Эммануэль Макрон объяснил, почему он часто созванивался с Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент Франции также заявил, что не собирается посещать Киев, и назвал причину такого решения.

Как передает портал Le Monde, Макрон в рамках предвыборной кампании сообщил, что его страна не воюет и никогда на воевала с Российской Федерацией. Президент Франции не разделяет взгляды Путина, но всегда вел с ним диалог, несмотря на противоречия.

"То же я делал с начала войны, каждый раз по просьбе президента Украины Зеленского. Поскольку он считал сохранение такого диалога полезным", — сообщил Макрон.

Президент Франции готов продолжать разговаривать с Путиным, пока об этом просит Владимир Зеленский и пока его страна может помочь в продвижении мирных переговоров.

Макрон также сообщил, что не собирается ехать в Киев. По его мнению, визит будет безрезультативным и не принесет пользы.

"Если я могу что-то предпринять и это будет иметь эффект, я это сделаю", — подытожил Макрон.

Напомним, с момента полномасштабного вторжения России в Украину глава Франции звонил Путину как минимум восемь раз. За это его недавно раскритиковал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Последний поставил Путина в один ряд с Гитлером, Сталиным и Полом Потом.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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