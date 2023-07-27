В захваченной части двух регионов открывают так называемые отделы воинского учета.

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей захватчики проводят интенсивную скрытую мобилизацию мужчин, чтобы они воевали против Украины.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина – Одесса" рассказала адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова. По ее словам, недавно в этих двух регионах оккупационные власти начали открывать так называемые отделы воинского учета.

"В настоящее время известно, что в этих областях оккупанты взяли принудительно на учет 4,3 тысячи украинских мужчин. Постановка на воинский учет проходит каждый день. По нашей информации, тех, кто встал на такой воинский учет, будут заставлять подписать контракт с Министерством обороны (РФ – УНИАН), но представлять как то, что якобы это - добровольцы", – отмечает Ястребова.

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Кроме того, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сейчас продолжается мобилизация по законам РФ.

Также, по данным Ястребовой, на границах временно оккупированных территорий Украины и РФ оккупанты усилили контроль за передвижением мужчин. То есть, для людей, которые оказались в оккупации, создан так называемый "железный занавес", который делает невозможным выезд людей на территорию, которую контролирует Украина, или в другие страны. "Оккупанты это делают, чтобы использовать население в своих действиях, направленных на уничтожение Украины и ее граждан", - подчеркивает адвокат.

Кроме того, только за июль 2023 года из мест лишения свободы на оккупированной части Украины захватчики освободили 642 человека, которые отбывали наказание за различные преступления. По словам правозащитницы, этих людей Россия будут использовать для участия в войне против Украины. "То есть, модель, которая имеет место в РФ, сейчас перенесена на оккупированные территории нашей страны", - отмечает Ястребова.

Мобилизация на оккупированных территориях

В начале июля в Центре национального сопротивления сообщали, что оккупанты готовят новую волну мобилизации на ВОТ юга. В частности, в Запорожской области создали 44 "военно-учетных стола".

На Луганщине сообщали, что захватчики начали ставить на военный учет подростков 2006 года рождения. Кроме того, оккупанты усилили розыск уклонистов.

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