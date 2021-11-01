Россиянин был возмущен тем, что за транспортировку тела в морг у него требовали "неподъемную" сумму.

В России мужчина был настолько возмущен поборами, что пошел на отчаянный шаг. У россиянина умерла родственница, однако ее тело отказывались транспортировать в морг бесплатно. Денег на перевозку у мужчины не было, потому он отнес труп прямо к порогу администрации города в Краснодарском крае.

Об этом сообщает российский Telegram-канал MASH.

Так, в российском городе Тимашевск за перевозку трупа в морг жители должны заплатить почти 2 тысячи 600 гривень (7 тысяч рублей). Не у всех людей есть возможность оплатить эту услугу, однако выбора не остается. Но нашелся мужчина, который решил пойти против системы.

Россиянин был настолько отчаявшимся из-за нехватки денег, что принес труп своей родственницы в администрацию. Сначала мужчина положил тело у входа, однако потом он занес умершую женщину внутрь здания.

Читайте такжеВ России убийца снял комнату и сбросил дочерей хозяйки с 8 этажаВласти города быстро отреагировали на инцидент. Чиновники хотели как можно быстрее "избавиться" от трупа, потому предложили мужчине бесплатную перевозку тела его родственницы в морг. Отчаявшийся россиянин согласился.

Однако изменится ли после этого цена на перевозку трупов в морг или же каждому, у кого нет на это денег, придется приносить тела родственников в администрацию - остается загадкой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ учительница заявила, что учеников "нужно расстреливать". Женщина грозила детям, что они вырастут "дебилами" и пугала их "средним полом".

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Автор: Полина Кузенко