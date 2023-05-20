Основатель ЧВК "Вагнер" утверждает, что его наемники особо эффективно справились с задачей, несмотря на "предательства".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после своего информационного "вброса" о том, что сегодня наемникам удалось окончательно "взять" Бахмут, уточнил детали.

По его словам, "вагнеровцы" справились с поставленной задачей куда меньшими силами, нежели предполагалось изначально. В своем Telegram бывший повар Путина указал, что теперь "ему об этом можно говорить".

"ЧВК "Вагнер" должна была быть в 23 раза больше по численности, вооружения должно было быть в 27 раз больше по количеству, а снарядов нам выдавали 11,5%", - заявил он.

Также не обошлось без словесных "реверансов" в отношении Минобороны России, с которым у него возник конфликт: "Это абсолютно точные, выверенные цифры, согласно всем приказам Генерального штаба. Делайте выводы: наша эффективность и предательство, которое шло вокруг нас", - указал прислужник Путина.

В Украине "раскрыли" вранье Пригожина о Бахмуте

Напомним, что сегодня основатель ЧВК "Вагнер" показался на фоне руин Бахмута с сообщением о том, что наемникам удалось "выбить" оттуда ВСУ. Пригожин в соответствующем обращении отметил, что спецоперация по Бахмуту длилась 12 часов, чем насмешил "главного" террориста России Игоря Гиркина (Стрелкова).

Позже его ложь обличил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он обратил внимание на то, что Пригожин опубликовал ролик о Бахмуте в неподходящее время суток, и что если бы город действительно взяли - Пригожин не упустил бы возможности похвастаться тем место, откуда "вагнеровцы" выбили ВСУ.

Речь идет о районе "Самолет", который, по данным Минобороны Украины, все еще под защитой наших военных. Военное командование опровергло "вбросы" Пригожина о том, что ВСУ вышли из Бахмута.

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