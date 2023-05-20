Военно-политический обозреватель Александр Коваленко указал, что основатель ЧВК "Вагнер" опубликовал ролик о взятии Бахмута не в то время суток.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко указал на "несостыковки" в сегодняшней публикации основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по поводу "взятия" Бахмута.

В своем Telegram он отметил, что участок, который показал бывший повар Путина в кадре не соответствует тому районе, откуда армия РФ якобы "выбила ВСУ"(району "Самолет").

"Если он вещает о "взятии" Бахмута, а это участок по Чайковского и "самолётик", то почему он не снял "победное" видео на его фоне? Точнее того, что осталось от самолётика", - обратил внимание Коваленко.

Видео дня

Также он указал, что Пригожин "торопит события", поэтому он поспешил опубликовать ролик и заметку о Бахмуте: "Эта запись должна была выйти вечером", - утверждает Коваленко.

"Пригожин торопит события. Неоднократно обжигавшийся на заявлениях о взятии Бахмута, он опять ускоряется, чтобы как можно раньше отрапортовать о "взятии" города и начать вывод ЧВК "Вагнер", ведь "повар" прекрасно понимает, чем попахивает", - указывает он.

Военно-политический обозреватель также согласился с заявлением Минобороны Украины о том, что ситуация в Бахмуте "критическая", но в то же время украинцы, которые следят за оперативными новостями в городе, итак, об этом знали, утверждает он.

По словам Коваленко, с учетом тяжелых боев сложно прогнозировать, что будет дальше. Однако армия РФ все еще не "выбила" из города ВСУ, оборона Бахмута продолжается.

ВСУ не подтвердили, что Пригожин "захватил" Бахмут

Напомним, что сегодня очередное "победоносное" заявление Пригожина о "взятии" Бахмута высмеял даже российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

В свою очередь Минобороны Украины опровергло информацию о "сдаче" Бахмута. Замминистра Анна Маляр уточнила, что ВСУ продолжают вести оборону Бахмута в районе "Самолет" и констатировала, что ситуация "критическая".

Заявление Пригожина также опроверг спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он уточнил Reuters, что бои за Бахмут продолжаются.

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