Главарь вагнеровцев внезапно забеспокоился о рисках пролить кровь россиян.

Главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что уладил конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Соответствующее заявление Пригожина распространила его пресс-служба.

"В тот же день мне позвонил Рамзан, мы поговорили и договорились, что спускаем всю историю на тормозах", — заявил он.

При этом Пригожин отметил, что высказывания соратников Кадырова были "достаточно провокационными" и преследовали цель вывести его на "риторику 90-х" годов. Также главарь вагнеровцев посетовал, что в России "национальные меньшинства" якобы могут свободно критиковать русских, а те в ответ критиковать нацменьшинства не могут.

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Он предположил, что конфликт могла спровоцировать "какая-то башня Кремля, которая решила поиграть в опасные игры".

"Поверьте мне, при разборках между "Ахматом" и ЧВК "Вагнер" победитель был бы очевиден, но крови было бы пролито достаточно много", – заявил Пригожин.

Конфликт Пригожина с Кадыровым

На этой неделе между Пригожиным и Кадыровым вспыхнул заочный конфликт после того, как главарь вагнеровцев заявил, что ему неизвестно, чем на фронте занимаются кадыровцы. Сам Кадыров не стал делать публичных заявлений, но такие заявления сделали его подчиненные.

Пригожину было предложено "назначить время и место" для встречи, на которой ему будут даны все ответы. Эти заявления были сделаны в явно провокативной форме с нескрываемой тенью угрозы.

Сам Пригожин также не стал реагировать публично, а заставил сделать ответные заявления уже своих подчиненных. Среди отвечавших был и военный руководитель "Группы Вагнера" Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер", в честь которого и была названа сама группировка.

В этих ответных заявлениях вагнеровцы похвастались своими военными успехами и пригрозили ответить на любые вопросы кадыровцев в том числе с оружием в руках.

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