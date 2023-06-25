Представительница авторитетного медиа описала сложную дилемму для Москвы.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, бежавший в Беларусь после неудачной попытки военного переворота, рискует быть убитым российскими спецслужбами.

Бывший руководитель московского бюро CNN Джилл Догерти предположила, что лидера "вагнеровцев" могут ликвидировать, несмотря на то, что он бежал в Беларусь. По ее мнению, российский президент Владимир Путин не прощает предателям.

"Вполне возможно, что мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси. Но это тяжелая дилемма для Москвы, потому что пока Пригожин имеет определенную поддержку, он является угрозой, независимо от того, где он находится", - сказала она.

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Поход ЧВК "Вагнер" на Москву - Пригожин свернул войска

Как писал УНИАН, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время переговоров с Александром Лукашенко пообещал остановить продвижение колонн "вагнеровцев" в сторону Москвы.

Позже стало известно, что отряды ЧВК "Вагнер" готовятся к уходу из центра Ростова. Туда они зашли утром 24 июня.

Сотрудники разведки США еще 21 июня сообщали властям страны о планах главаря ЧВК "Вагнер" провести военный мятеж против высшего военного руководства РФ.

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