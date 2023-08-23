С Пригожиным был весь командный состав ЧВК "Вагнер".

Российский журналист Андрей Захаров сообщает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки, с ним был весь командный состав ЧВК "Вагнер".

"Это будет чудо, если он на другом самолете", - сообщили источники журналисту.

Разбившийся в Тверской области Еmbraer принадлежит компании "МНТ-Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках - Росавиация.

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Крушение самолета Пригожина - подробности

Бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 пропал с радаров около 18:11 мск в Бологовском районе Тверской области.

Самолет рухнул у села Куженкино. По данным с места крушения, которые приводит канал ВЧК-ОГПУ, хвост самолета отвалился в одном селе, остальные части - в другом. Погибли 10 человек, найдены тела восьми. Три члена экипажа "разорваны на части", самолет сгорел целиком.

Другой Embraer c бортовым номером RA-02748 к 21:00 мск сел в бизнес-аэропорту Остафьево в Москве. Телеграм-канал Grey Zone уверяет, что это тоже самолет Пригожина. О связи этого борта с главарем ЧВК ничего не известно. Авиаброкер Jetvip предлагает этот джет в аренду.

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