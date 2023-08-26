Глава ГУР считает, что на заседании Совета по стратегическому развитию 22 августа оконфузился с "несуществующими часами" скорее двойник Путина.

Глава ГУР Кирилл Буданов предположил, что 22 августа на заседании Совета по стратегическому развитию РФ опозорился с "несуществующими часами" скорее двойник Путина, а не настоящий диктатор.

В этом контексте глава Главного управления разведки Украины намекнул, что реального Путина в его "привычном виде" последний раз видели 26 июня 2022 года. Таким образом Буданов ответил на встречный вопрос журналистки "Крым Реалии", жив ли еще вообще Путин.

"Я не знаю, что вам ответить... Тот (Путин - УНИАН), которого все привыкли воспринимать, последний раз его видели примерно 26 июня 2022 года", - указал Буданов.

Речь идет о ролике с конфузом Путина, который разошелся мемами в сети от 22 августа - на заседании Совета по стратегическому развитию РФ диктатор посмотрел на свое запястье, словно проверяя время на "несуществующих" ручных часах.

"Вчерашнее видео, где он смотрит на несуществующие часы... А это реальный Путин?",- спросила журналистка.

В ответ Буданов предложил оставить этот вопрос для "полета" фантазии и в то же время намекнул:

"Мне кажется, что не очень (реальный Путин - УНИАН)".

Как отметил глава ГУР, кроме версии о смерти, о которой упомянула журналистика, возможно, Путин просто не хочет появляться никому на глаза.

Буданов рассказал, что живет в одном кабинете с женой

Напомним, в том же интервью Буданов поразил украинцев историей о том, как поддерживает отношения с женой во время войны.

По словам главы ГУР, моменты "человеческого счастья" - всегда с ним: они вместе с женой Марианной живут в одном кабинете. При этом Буданов уточнил, что Марианна не имеет никакого профессионального отношения к ГУР и не является частью управления.

Вас также могут заинтересовать новости: