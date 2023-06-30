Кива уверен, что "обвинения лягут на РФ".

Предатель Илья Кива, который сбежал в РФ, разразился бредом о возможном подрыве Запорожской АЭС и начал нагнетать истерику, подготавливая общественное мнение РФ к тому, что оккупанты взорвут Запорожскую АЭС.

"На само деле этот план уничтожения левобережной Украины у Зеленского уже лежит год на столе и сейчас началась активная фаза его реализации. План согласован. Это тактика англо-саксов, выжженая земля, уничтоженное население. Все то, что мы получаем, должно быть изуродовано и уничтожено и покрыто радиационным пеплом", - сказал он.

Кива утверждает, что он неоднократно говорил, что будет подрыв Запорожской АЭС.

"Они подорвали Каховскуя ГЭС и это был дан старт преступного террористического плана, который несет угрозу сотням тысяч людей и аукнется через несколько десятилетий. Будет и Киевская ГЭС, буде и Чернобыльская АЭС, все это будет реализовано в тот момент, когда действительно будет полность провалено контрнаступление, которое так было распиарено. Они должны сделать прорыв на ЗАЭС, там заложить и подорвать. Обвинения лягут на РФ, но это никого не интересует. Подорвут также, чтобы навредить и беларусам Чернобыльскую АЭС", - сказал предатель.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС - детали

ГУР заявило, что до 5 июля работники "Росатома" и их приспешники среди украинцев, подписавших контракты с оккупантами, получили указание покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Спектр возможных аварий на Запорожской АЭС огромен, один из сценариев, к которым готовится Украина, предусматривает эвакуацию населенных пунктов.

Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после происшествия, поскольку через россиян не имеет прямого доступа к радиационному контролю.

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