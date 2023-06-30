Информация будет получена только, когда радиация дойдет до датчиков на подконтрольной Украине территории.

Украина узнает о возможной аварию на ЗАЭС через несколько часов после происшествия, поскольку через россиян не имеет прямого доступа к радиационному контролю.

Как передает корреспондент УНИАН об этом на пресс-конференции сказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

По его словам, сейчас Украина не имеет прямого радиационного контроля на станции, потому что уже несколько месяцев, как рашисты ограничили доступ к этой информации.

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"На сегодня мы имеем датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на Правобережье и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станций мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут мы будем иметь эту информацию", - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН.

Присутствовавший на брифинге министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что очень надеется, что присутствующие на станции представители МАГАТЭ в случае аварии как можно скорее передадут информацию об этом в штаб-квартиру агентства и Украине.

"Когда, не дай Бог, событие произойдет, мы не будем видеть само событие когда оно произойдет. Мы будем это знать, но мы не будем иметь информацию в режиме реального времени и это влияет на весь процесс", - сказал Галущенко.

Угроза теракта на ЗАЭС - последние новости

Как сообщал УНИАН, 30 июня Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что до 5 июля работники "Росатома" и их приспешники среди украинцев, подписавших контракты с оккупантами, получили указание покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

В ГУР отмечают, что на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

Глава разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия с технической стороны подготовила все для инсценировки техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

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