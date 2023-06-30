Трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями российских захватчиков, были одними из первых, кто согласился покинуть станцию.

До 5 июля сотрудники "Росатома" и их приспешники среди украинцев, подписавших контракты с оккупантами, должны покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции, и одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями россиян.

"Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом". Согласно полученным указаниям, они должны отъехать до 5 июля. Желаемое направление - территория оккупированного Крыма", - сообщает разведка.

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При этом отмечается, что уже известно об отъезде на полуостров начальницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора штатского и заместителя директора станции по обеспечению Губарева.

В ГУР отмечают, что на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей. "Персоналу, остающемуся на станции, дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину", - сказано в сообщении.

Угроза российского теракта на ЗАЭС - главное

После теракта на Каховской ГЭС ситуация на ЗАЭС, которая захвачена оккупантами с февраля 2022 года, стала еще напряженнее потому, что резервуар охлаждения пока не имеет штатной подпитки водой.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что враг разместил машины со взрывчаткой возле 4 из 6 энергоблоков. Он не исключил, что российское руководство может дать приказ о подрыве ЗАЭС.

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