Может случиться локальная авария, которая будет иметь эффект так называемой грязной бомбы, отметили в Кабмине.

Спектр возможных аварий на Запорожской АЭС огромен, один из сценариев, к которым готовится Украина, предусматривает эвакуацию населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, в последние дни россияне усилили "вбросы" в информационное поле о том, что Украина проводит учения по преодолению последствий на ЗАЭС потому, что сама готовит провокации на станции.

"Вся ответственность за любое возможное событие на станции то ли в следствие мины, то ли в следствие подрыва, несет Россия! Потому что мы, к сожалению, не контролируем станцию", - сказал он.

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Министр объяснил, что сейчас действительно проводятся масштабные учения по преодолению возможных последствий аварии на Запорожской атомной станции, во время которых отрабатываются несколько сценариев.

"Спектр аварий огромен. Это могут быть сценарии от действительно большого события, которое будет затрагивать большие территории, и в моделированиях мы видим, что в определенный день это затрагивает не только Украину, но и некоторых наших соседей. Также это возможная локальная авария, которая будет иметь эффект так называемой грязной бомбы, которая покроет территорию гораздо меньшую", - сообщил он.

Глава министерства отметил, что на учениях прорабатывалось оповещение населения. Также отрабатывалась эвакуация населения.

"Было привлечено большое количество работников ГСЧС и большое количество техники, которая мониторила радиацию, как она движется, и это все фиксировалось. Были привлечены службы с точки зрения устранения возможных последствий, рассматривалась эвакуация определенных населенных пунктов, где уровень радиации может достичь критических показателей", - добавил Галущенко.

Важные новости насчет Запорожской АЭС - сегодня это стоит знать

Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщили, что Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после чрезвычайного происшествия, поскольку из-за россиян не имеет прямого доступа к радиационному контролю.

Если будет благоприятная ситуация с воздухом, то информация дойдет буквально через несколько минут.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия с технической стороны подготовила все для инсценировки техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

ГУР заявило, что до 5 июля работники "Росатома" и их приспешники среди украинцев, подписавших контракты с оккупантами, получили указание покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Россияне уже начали публично обвинять Киев в якобы подготовке к теракту на ЗАЭС, несмотря на то, что станция с марта 2022 года находится под полным контролем российских захватчиков. Кроме того, сообщалось, что противники заминировали АЭС, в том числе - пруд-охладитель.

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