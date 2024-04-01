Завод считается одним из крупнейших в России.

В Подмосковье произошел масштабный пожар на заводе, производящем электротехнические товары. Соответствующие кадры публикуют в соцсетях очевидцы.

Пламя охватило один из цехов завода "Электроизолит" в городе Хотьково Московской области. Данное предприятие является одним из крупнейших в отрасли, оно производит изоляционные материалы.

По данным местной прокуратуры, огонь распространился на площади около 3000 квадратных метров. В то же время МЧС России утверждает, что открытое горение было всего лишь на 150 квадратных метрах. Из здания вывели 10 человек, погибших и пострадавших пока не заявлено.

Другие происшествия в России

Как писал УНИАН, масштабный пожар произошел в одном из цехов машиностроительного предприятия "Уралмашзавод". Сперва в пресс-службе завода заявили, что загорелся объект, "который не принадлежит "Уралмашзаводу" и находится далеко от производственных объектов УЗТМ". Однако впоследствии все же признали, что пожар произошел на территории завода.

Также мы рассказывали, что Белгород подвергся обстрелу. В частности, сообщалось о дыме в нескольких районах города, повреждении нескольких автомобилей и выбитых стеклах.

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