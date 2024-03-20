Подозреваемую задержали, выяснили журналисты.

В российском городе Киров в ночь на среду, 20 марта, девушка подожгла здание правительства - молотком разбила стекло, бросила внутрь коктейль Молотова и упаковку петард.

Девушка не смогла все это сделать с первой попытки - сначала у нее вылетел из рук молоток, а потом бутылка с горящей смесью не пролазила в пробитое отверстие, сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, возгорание удалось быстро потушить, а горе-поджигательницу задержали. Девушка якобы рассказала полицейским, что незадолго до совершения преступления она перевела мошенникам 4 миллиона рублей (почти 1,7 млн гривень), и злоумышленники пообещали вернуть ей деньги, "если она выполнит их требования".

Видео дня

В центре внимания Россия - новости, которые стоит прочитать

Напомним, 15 марта - в первый день "выборов" Владимира Путина в РФ, в городе Санкт-Петербург в избирательный участок метнули коктейль Молотова.

Позже в сети появилась информация, что такой поступок совершила студентка из педагогического университета им. Герцена. РосСМИ писали, что девушка родом с Дальнего Востока. Также сообщалось, что против студентки начнут уголовное производство по статье "теракт".

16 числа - во второй день путинских псевдовыборов, росСМИ писали, что в Тобольске студент медицинского колледжа на избирательном участке подорвал петарду, чтобы "вернуть похищенные мошенниками почти два миллиона рублей (около 900 тысяч гривень, - Ред.)".

Вас также могут заинтересовать новости: