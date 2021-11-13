Этот вопрос вот уже который день не дает покоя международным эскпертам по мироустройству, ведь однозначного ответа на него просто нет. Да, свободных мест для проживания в тучной благополучной России не так много, и, как правило, все они заняты счастливыми богатыми беженцами из США и Евросоюза, но, зная хлебосольность русского народа к тем, кого он ласково называет "черножопыми", уж что-нибудь да придумали бы, Путин бы не выдал, свинья бы не съела. Но не тут-то было. Почему же иракцы так русских обижают?

А вот почему.

Примечательно, что раньше внебрачный отец Азаренка работал главой правительства Украины, а значит, налицо и украинский след.

Совершенно очевидно, что иракцев обманули. Кто-то работающий на заокеанские иноспецслужбы сказал им, что по ту сторону границы находится не Польша, а Россия, вот они и рвутся к свободе. Многие в ожидании приобщения к вяличию выучили русский язык только затем. Не случайно в ходе столкновений на границе постоянно слышны горестные крики о помощи: "Давай, дави их, блядь!", "Работайте, братья!" и "На Варшаву!". Мирным мигрантам противостоят вооруженные до зубов польские каратели, которым обидно, что свободные мужчины Востока рвутся не к ним, а в процветающую Россию, ведь это огромный удар для польской неонацистской пропаганды! Налицо классический случай беспардонного вмешательства солдат НАТО во внутренние дела России, Беларуси и Ирака, и это не может не возмущать передовую общественность планеты.

"Хамский бесстыдный смех пшеков в лицо детям, умоляющим о глотке (ключавой налявной русской. - Авт.) воды. Ляхи, с огнём играете! - с горечью констатирует независимый беларусский журналист Григорий Азаренок. - Пшеки, уймитесь. Мы не хотим разрушенной Варшавы. Успокойтесь, ляхи. Бегите, ляхи!". Ходят слухи, что Азаренок - внебрачный сын потомственного уроженца русской Калуги Николая Азарова (да, кто-то должен был это сказать), и ему от чудовищных польских провокаций, конечно же, больно вдвойне. Примечательно, что раньше внебрачный отец Азаренка работал главой правительства Украины, а значит, налицо и украинский след. Еще бы, Украина тоже хотела бы себе иракских беженцев: перебив всех донецких детей, каратели хунты уже потирают свои кровавые руки в ожидании новых жертв, - но сейчас в Украине, по свидетельствам российских СМИ, такой мрачный талибан, что украинцы сами массово бегут в Ирак. Круг замыкается.

Ирак освободил Польшу от коричневой чумы. Как сообщает российская пресса, об этом в своем видеообращении к президенту несостоявшейся Польши Анджею Дуде заявил простой иракский беженец Ыван. "Вы пришли к нам в 1942 году. Когда польский народ пришёл к нам из Ирана, мы не закрыли границу, мы сказали: "Пожалуйста, приходите. Добро пожаловать!". А сейчас вы почему так поступаете с нами? Почему такие неблагодарные?" - уличил в переписывании истории Вяликой отечественной войны польских русоиракофобов начитанный беженец. Он и его друзья пришли взять с Польши исторический долг, чтобы потом со спокойной душой уйти в Россию.

Россия освободила Ирак от коричневой чумы.

Не следует также сбрасывать со счетов, что очень значительную часть беженцев составляют жители Польши и некоторых стран Балтии. Устав от пропаганды русофобии, СПИДа, повального гомосексуализма, беспорядочной смены детских полов на противоположные, холода и безденежья, простые поляки прорываются в свободную Беларусь и еще более свободную Россию за богатством и традиционными ценностями. Но пограничники НАТО жестоко загоняют их обратно за железный занавес, чтобы они никогда не узнали и никому не рассказали, как зажиточно и счастливо живут люди под крыльями Владимира Путина и Александра Лукашенко. В этом и состоит одно из главных коварств мигрантского кризиса, так ловко устроенного польскими поджигателями войны на границе с Беларусью.

Есть также заслуживающие доверия сведения, что все эти беженцы - это переодетые солдаты НАТО.

А что же вожделенная всеми беженцами мира Россия? Россия, как всегда, ведет себя скромно и не имеет ни малейшего отношения ни к чему вообще никогда. "Простая, как яйцо, извините за выражение, бело-жёлтое", - образно описал ситуацию глава МИД РФ Сергей Лавров. "Обвинения польских властей, направленные в адрес России, переходят все рамки приличия и здравого смысла и являются ложью", - просто сказала спикер МИД РФ Мария Захарова. "Россия явно не имеет отношения к миграционным проблемам Польши хотя бы потому, что у неё нет рычагов давления на Минск", - подытожила российская пресса. Какие рычаги давления, даже смешно об этом говорить. Просто весь мир любит и хочет Россию, а ей хоть разорвись.