Дмитрий Песков высказался о Путине, отмечая, что идет против правил.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметился резким заявлением о том, что у Путина "не может быть конкурентов в РФ".

Об этом Песков объявил во вторник, 17 октября, в комментарии местным пропагандистским СМИ.

В своем заявлении Песков отметил, что Путин для РФ - это политик "номер один". Представитель Кремля напомнил, что власти России неоднократно на этом акцентировали.

"Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем "номер один" у нас в стране. И мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить... Но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", - заявил Песков.

Песков "получил" от Путина из-за опрометчивой фразы о выборах

Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков уже отметился опрометчивым заявлением о диктатуре Путина. Его цитату о том, что на будущих российских выборах 90% поддержки среди россиян наберет Путин, опубликовало в августе издание The New York Times.

Тогда, комментируя преимущество Путина, Песков публично намекнул, что проводить выборы в РФ необязательно. Такое откровенное заявление, вероятно, не понравилось Путину, который предпочитает создавать легкую видимость "свободы выбора" для россиян. РосСМИ отмечали, что Песков пропал из публичного пространства РФ на заметный отрезок времени после того, как наговорил "лишнего" журналистам.

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