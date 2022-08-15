Украинская певица Светлана Лобода, которая много лет жила и работала в России, высказалась относительно будущего этой страны и нынешней путинской политики.
Как передает DW, комментарий журналистам она дала после концерта в Риге.
"Россия - это страна, которая сегодня очень заблудилась. Потому что во главе стоит человек, который ведет страну не туда. Пока люди этого не поймут и не осознают, я думаю, что ничего хорошего в стране не будет", - считает артистка.
Также она добавила, что сама "выбирает другой путь".
Как сообщалось, сейчас Лобода живет в Европе вместе со своими детьми - Евой и Тильдой. Возвращаться в Россию она якобы не планирует.
Не так давно она рассказала, как ее бабушку спасали из-под обстрелов в Ирпене.