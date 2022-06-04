Как рассказывает оккупант, их подразделение понесло большие потери.

В перехваченном Главным управлением разведки МО Украины разговоре российский солдат рассказывает матери о порядках, которые царят в армии оккупантов.

По его словам массовое мародерство стало привычным явлением. А в соседнем селе рашисты изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.

Как рассказывает оккупант, их подразделение понесло большие потери. В строю остались в основном неопытные бойцы. А из-за отсутствия коммуникации, все время происходят перестрелки между "своими".

"У нас третья рота пехоты – 95% добровольцев. Потому что все остальные либо 200-е, либо 300-е. От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят "наших там нет". Все едут туда, всех "положили". Там инженера "положили" 15-й бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2 танковая схлестнулась. Там тоже 200-е, 300-е. Тут вообще такая дура: наша артиллерия бывает нашу пехоту кроет", - жалуется он.

По его словам, когда ВСУ уничтожили технику подразделения, командир полка приказал рашистам идти в бой с лопатами.

"Когда боевые машины взорвали, он сказал "теперь берите лопаты и идите как пехота, помирайте". Нам так сказал комбат", - говорит оккупант.

Ранее в украинской разведке сообщали, что российские командиры отправляют на передовую резервистов под видом "добровольцев". В качестве "пушечного мяса" используют так же жителей ОРДЛО.

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