Выпускникам колледжей меняют даты экзаменов, чтобы успеть призвать их в армию.

"Власть" временно оккупированного Крыма планирует использовать выпускников колледжей как "пушечное мясо" на войне против Украины.

Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что с 1 апреля по 15 июля в России и на временно оккупированной территории Крыма объявлен весенний призыв в ряды российской армии.

"Как стало известно, в Севастопольском судостроительном колледже на "просьбу" военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов было перенесено на начало июня, чтобы успеть призвать выпускников в ряды армии РФ", - отметила Денисова.

Раньше же, по графику, последним днем экзаменов было 28 июня.

"Аналогичная ситуация и в других учебных заведениях - Севастопольском морском колледже, Севастопольском профессиональном художественном колледже и Севастопольском промышленно-технологическом колледже им. Маршала инженерных войск А. В. Геловани. В этих учебных заведениях также меняют дату последнего экзамена", - добавила омбудсмен.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным ГУР Минобороны, в России продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию" - проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

В то же время из-за масштабных потерь в живой силе на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в рамках мобилизации рашисты проинформировали руководство местных предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что в Донецке происходит "глобальный бунт родных" против мобилизации. А по данным главы Луганской областной Военной администрации Сергея Гайдая, на оккупированной части области мужчинам, которые отказываются от мобилизации на войну, угрожают расстрелами.

Кроме того, Кремль решил отправить на войну против Украины военных из временно оккупированного Крыма, которые предали присягу в 2014 году.

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