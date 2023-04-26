Захарова обвинила Украину в неприятии мирных инициатив.

Министерство иностранных дел страны-агрессора отреагировало на первый с момента ее полномасштабного вторжения в Украину разговор китайского лидера Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высоко оценила дипломатические усилия Китая.

"Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа", – заявила она в Telegram.

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Вместе с тем спикер набросилась с обвинениями в адрес Украины и стран-партнеров, которые якобы демонстрируют "возможности по заматыванию мирных инициатив".

"Полагаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив", – утверждает Захарова.

Мирный план Китая - что нужно знать

В феврале Китай представил свой "мирный план" для Украины, который, в частности, предусматривает прекращение предоставления Киеву военной помощи, но в котором не говорится о выводе российских войск из Украины.

В ответ на представленный "план" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это просто выражение мыслей Пекина. В Офисе президента в то же время заявили, что этот план содержит противоречия и лишен логики.

В марте во время визита Си в Москву Путин заявил, что считает возможным взять китайский "мирный план" за основу мирного урегулирования. Он также заявил, что позиции России и Китая по ряду международных проблем "совпадают и очень близки". Вскоре стало известно, что Украина пригласила Китай участвовать в реализации собственной формулы достижения мира.

США заявили, что не поддержат какие-либо совместные призывы Китая и России о прекращении огня, поскольку это приведет к сохранению Москвой контроля над захваченными территориями Украины.

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