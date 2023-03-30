Ненормальная бабка отлупила портрет украинского президента веником, приговаривая, что он должен перестать скрывать от нее будущее России.

На территории Российской Федерации так называемые "отряды Путина" продолжают сходить с ума: на этот раз особым актом "святотатства" в отношении президента Украины Владимира Зеленского отметилась одна из бабушек, которая записала об этом ролик.

В кадре пожилая женщина схватила портрет украинского лидера, назвав его своим "ассистентом" и стала яростно бросаться в него белым порошком.

"Еще больше порошка, еще больше", - кричит бабка в кадре.

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Потом она заплевала портрет лидера Украины "родниковой водой", а затем - решила отлупить "Зеленского" веником, чтобы он рассказал ей о будущем России.

"Сегодня я заглянула в будущее, остался год и три месяца, а потом, суп с котом", - вынесла вердикт активистка "отрядов Путина".

"Отряды Путина" сходят с ума в РФ - последняя выходка

Напомним, что на территории России действует кринжевое формирование бабушек, которые называют себя "отрядами" президента РФ Владимира Путина. Пожилые женщины регулярно шокируют украинцев своими выходками, которые с каждым разом все больше удивляют своей абсурдностью.

Недавно "отряды Путина" заявили, что их терпение дошло до предела и записали обращение к президенту США Джой Байдену. Они пригрозили запереть Байдена в подвале, если он не будет играть по правилам РФ.

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