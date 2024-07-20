По словам российских властей, отключения связаны с проблемой на Ростовской АЭС.

В Краснодаре россияне вышли на стихийный митинг протестовать против выключений электричества. Нескольких участников акции задержали, остальных - разогнали, пишет российский Telegram-канал ASTRA.

"Жители нескольких ЖК перекрыли улицу. Люди скандируют "Дайте свет!" и просят власть обратить внимание на то, что уже несколько суток дома остаются без электричества. На место приехала полиция", - говорится в одном из сообщений.

Отмечается, что нескольких участников митинга в Краснодаре задержали:

"Задержания начались вскоре после появления на митинге мэра Краснодара Наумова. Жители города продолжают требовать вернуть им электричество".

Мэр тем временем заявил, что отключения связаны с проблемой на Ростовской АЭС, свет отключают по распоряжению Минэнерго, так как "электроподстанции не выдерживают".

Отключения света в РФ - видео с митинга

Проблемы со светом в России - что сообщалось

Напомним, 16 июля стало известно, что сразу в нескольких областях РФ сотни тысяч россиян остались без света.

Позже появилась информация, что на Ростовской АЭС автоматическая система защиты отключила один из энергоблоков. Власти РФ заявили, что причина - неполадки на турбогенераторе.

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