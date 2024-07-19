Россияне создали фейковое видео, чтобы убедить своих граждан, что якобы российские пилоты не наносили ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Об этом сообщил представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в Facebook. "Нелюди из российского ИПСО в очередной раз пытаются отмазать своих летчиков-убийц. На этот раз они сняли фейковое видео, где будто украинский полицейский вымазывает кровью детского врача из "Охматдета", - написал он.
При этом показал фото тех российских актеров, которые играют роли украинского полицейского и стоматолога-хирурга из "Охматдета" Олега Голубченко в халате со следами крови, который одним из первых прибыл в разрушенное здание больницы и помогал разбирать завалы.
В то же время под постом люди пишут, что российский актер в таких берцах, в которых украинская полиция не ходит. Кроме того российский актер, который "косит" под Голубченко, одет в парик и по телосложению меньше. Также у него очень смятый халат, на котором нет рубца, который был на халате киевского врача.
Удар по больнице в Киеве
Как сообщал УНИАН, 8 июля Россия ударила ракетой по детской больнице "Охматдет". Разрушениям подверглись пять корпусов медицинского учреждения, корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций полностью обвалился.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что корпус не подлежит восстановлению. Остатки здания снесут, на его месте построят новое.
В результате удара погибли два человека, еще 32 украинца получили ранения. 8 детей госпитализировали с различными травмами.