Они сняли видео, на котором якобы украинский полицейский вымазывает кровью врача.

Россияне создали фейковое видео, чтобы убедить своих граждан, что якобы российские пилоты не наносили ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщил представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в Facebook. "Нелюди из российского ИПСО в очередной раз пытаются отмазать своих летчиков-убийц. На этот раз они сняли фейковое видео, где будто украинский полицейский вымазывает кровью детского врача из "Охматдета", - написал он.

При этом показал фото тех российских актеров, которые играют роли украинского полицейского и стоматолога-хирурга из "Охматдета" Олега Голубченко в халате со следами крови, который одним из первых прибыл в разрушенное здание больницы и помогал разбирать завалы.

В то же время под постом люди пишут, что российский актер в таких берцах, в которых украинская полиция не ходит. Кроме того российский актер, который "косит" под Голубченко, одет в парик и по телосложению меньше. Также у него очень смятый халат, на котором нет рубца, который был на халате киевского врача.

Удар по больнице в Киеве

Как сообщал УНИАН, 8 июля Россия ударила ракетой по детской больнице "Охматдет". Разрушениям подверглись пять корпусов медицинского учреждения, корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций полностью обвалился.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что корпус не подлежит восстановлению. Остатки здания снесут, на его месте построят новое.

В результате удара погибли два человека, еще 32 украинца получили ранения. 8 детей госпитализировали с различными травмами.

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