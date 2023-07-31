Россиянин поинтересовался, где губернаторские 100 тысяч рублей, обещанные при заключении контракта, и получил ответ.

Губернатор Псковской области РФ Михаил Ведерников оригинально открестился от региональных выплат мобилизованным россиянам и контрактникам. Так, на вопрос одного из жителей относительно выплаты 100 тысяч рублей за контракт он ответил, что "никто никаких выплат не обещал".

Об этом пишет российский сайт "Псковская губерния". Отмечается, что один из пользователей по имени Александр спросил у губернатора в социальной сети "ВКонтакте", где "обещанные губернаторские 100 тысяч при заключении контракта". По его словам, "Питер по 500 получил, а мы до сих пор ждем".

На вопрос Ведерников ответил россиянину лично. "Никто никаких выплат не обещал. Региональные выплаты не предусмотрены. Только федеральные. На региональном уровне приняты льготы", – написал чиновник в комментарии к его посту.

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Однако в Комитете по соцзащите населения Псковской области утверждают, что выплаты все же были обещаны. Так, 3 августа 2022 года губернатор подписал указ "О единовременной денежной выплате гражданам, проживающим в Псковской области и заключившим контракт для прохождения военной службы". Но, как это всегда бывает в России, есть нюанс.

"Единовременная денежная выплата по этому указу предусмотрена только для граждан, проживающих в Псковской области и заключивших контракт для прохождения военной службы с 1 июля 2022 года в отдельных подразделениях Министерства обороны Российской Федерации, определенных военным комиссариатом Псковской области на основании директив Министерства обороны Российской Федерации и Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, а именно в подразделениях 71 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 6 мотострелковой дивизии, формируемых на базе 3 армейского корпуса", – говорится в сообщении.

Мобилизация в России: другие новости

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат во время мобилизации. Теперь за это россияне будут платить не 3 тысячи рублей, а до 10–30 тысяч. В то же время за непредоставление актуальных данных оштрафуют на 5 тысяч рублей.

Кроме того, в РФ решили оцифровать призыв на войну для новой мобилизации. Так, стать на учет и сняться с него жители РФ смогут без похода в военкомат. А повестки о призыве россиянам будут приходить на электронную почту, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте.

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