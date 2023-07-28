В состав штурмовых подразделений включают россиян, не имеющих предварительной боевой подготовки.

В тренировочный лагерь захватчиков в Луганской области прибыло около 110 мобилизованных военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Отмечается, что российские захватнические войска продолжают бросать в бой только что мобилизованных военнослужащих без предварительной боевой подготовки. Их "зелеными" отправляют на штурмы.

Так, в населенном пункте Рогово Луганской области в тренировочный лагерь одного из подразделений российских оккупационных войск с территории России прибыло около 110 мобилизованных военнослужащих.

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"Когда им была выдана экипировка и оружие, российское командование проинформировало вновь прибывший личный состав, что их включат в состав штурмовых подразделений и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

В личном составе армии РФ распространяются панические настроения

Как сообщал УНИАН, 27 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что среди российских оккупантов продолжают распространяться панические настроения, увеличилось количество случаев дезертирства и членовредительства.

При этом, как отметила Маляр, командованием оккупационных войск усиливается "информационно-разъяснительную работу" среди российских военнослужащих, то есть запугивание.

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