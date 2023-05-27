Утверждают, что около приграничного села Бровничи идут бои с "украинскими диверсантами".

В граничащей с Украиной Брянской области Российской Федерации снова неспокойно. Регион атакован с помощью беспилотников, пишет местный Telegram-канал "112".

"Дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Минобороны РФ на дороге Бровничи - Сушаны в Брянской области. Погибли двое военнослужащих", – пишет канал, уточняя, что на месте происшествия работают экстренные службы. В сети также публикуют фото поврежденной "Нивы".

Канал Baza утверждает, что диверсанты пытаются прорваться в Брянскую область, потому местных жителей попросили укрыться в подвалах, а все службы подняты по тревоге.

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Канал "Новости Брянск" пишет, что около села Бровничи идут бои с "украинскими диверсантами".

"Украинская ДРГ пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области. Также сообщается о попытке прорыва около села Бровничи, там сейчас идут бои. Объявлен сигнал "Эдельвейс" ... Мирные укрываются в подвалах, на улице слышны выстрелы", – говорится в сообщении.

Оба упомянутых населенных пункта находятся в считанных сотнях метров от украинской границы.

Ситуация в Брянской области - что нужно знать

Российские добровольцы, вооющие на стороне Украины, все чаще совершают прорывы через границу РФ в приграничных областях, в частности, Брянской и Белгородской.

В апреле бойцы Русского добровольческого корпуса могли проникнуть в Брянскую область и пообщаться с местными жителями.

22 мая бойцы РДК совершили новые рейды по населенным пунктам Брянской области.

На этой неделе в Брянской области России срочно собирали силовиков, чтобы усилить Севский, Суземский, Трубчевский и Климовский районы.

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