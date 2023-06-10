Доброволец из "ЛСР" выразил удивление, что российские солдаты грабят собственное население и обстреливают своих же земляков.

Определенная часть Белгородской области РФ находится под контролем легиона "Свобода России".

Как рассказал представитель ЛСР с позывным "Цезарь" в эфире Апостроф TV, рашисты не имеют собственной информации относительно оперативной обстановки, а потому опираются на открытые источники.

"Рано или поздно мы освободим достаточно большую территорию, чтобы создать там свой субъект и показать пример того, что Россия может быть другой. Наши рейды показали массу слабых мест Кремля. Точнее: это все – одно сплошное слабое место. Военные не могут и не хотят воевать, гражданская администрация, власть – абсолютно парализована. Они не могут помочь местным жителям ничем", - отметил "Цезарь".

Видео дня

Он уверен, что поход российских легионеров приведет к падению режима Путина. Также "Цезарь" выразил удивление, что российские солдаты грабят собственное население и обстреливают своих же земляков.

"Мне кажется, что им безразлично, что расстреливать из пушек – Харьков или Воронеж", - добавил "Цезарь".

Ситуация в Белгородской области РФ

1 июня добровольцы из "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" зашли на территорию населенных пунктов в Белгородской области, находящихся вблизи украинской границы. Бои шли в пригороде Шебекино (Новая Таволжанка, Титовка). Местные жители показывали работу русских добровольцев в населенном пункте и удивлялись масштабам их операции.

Позже стало известно, что в плен попали несколько солдат российской армии. На этом фоне Минобороны РФ отчиталось о неоднократно отраженных атаках "диверсантов" на Новую Таволжанку.