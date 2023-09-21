Украинцев призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги в случае его объявления.

С аэродрома "Оленья", расположенного в Мурманской области России, вылетела стратегическая авиация. В небе находятся 8 бортов Ту-95МС.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Украинцев призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

В Силах обороны юга Украины уточнили, что существует вероятность пусков ракет класса "воздух-земля", ориентировочно – через 2 часа.

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"Пуски ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" не фиксировались. Ракетоносителей "Калибров" в море на боевом дежурстве нет. Но их вывод из пункта базирования может произойти при необходимости крайне быстро", – говорится в сообщении.

Атаки РФ по украинским городам

В среду, 20 сентября россияне ударили по Донецкой области. Оккупанты обстреляли Торецк и его окрестности из "Тюльпана". В результате вражеской атаки погибли четыре человека.

19 февраля россияне массированно атаковали Украину дронами. Во Львове было уничтожены склады с гуманитарной помощью – пожар тушили несколько часов.

В результате удара погиб 32-летний мужчина Петр Бурбан - защитник, вернувшийся с войны и устроившийся работать на склад. Это был его первый рабочий день на новом месте.

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