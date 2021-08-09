Но путешествие его было коротким и закончилось в устройстве для сканирования багажа, в котором и застрял "живой чемодан".

В одном из крупнейших аэропортов Москвы в России - Шереметьево - произошел забавный случай. Один из пассажиров решил, что может стать чемоданом.

Как сообщили в Телеграм-канале Baza, мужчина попытался обойти стойки регистрации и попасть на аэродром по лентах для багажа. Отмечается, что мужчина был не очень трезвым. Поэтому и путешествие его быстро закончилось.

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Куда именно намеревался лететь мужчина, неизвестно. Но из видео становится понятным, что ограничилась его путешествие только лентами для транспортировки багажа, а конечной точкой "прибытия" стало устройство для сканирования багажа – в нем мужчина застрял, а выбраться смог только при помощи правоохранителей. Они его и забрали в участок.

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Автор: Виктория Гордиенко