Много мышьяка: россиян предупредили об опасности фасованных креветок

При этом в новом исследовании продукции не было выявлено превышения содержания тяжелых металлов и радионуклидов.

"Роскачество" повторно проверило фасованные креветки и обнаружило, что продукция двух производителей превышает допустимые нормы содержания мышьяка.

Как сообщает ТАСС, эксперты проверили на качество и безопасность продукцию семи торговых марок. Они также оценили, была ли производителями проведена работа над ошибками, которые были выявлены в предыдущем исследовании. Продукция ряда торговых марок была проверена на наличие полихлорированных бифенилов, антибиотиков, мышьяка и опасных для здоровья тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий) и микроорганизмов.

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По словам экспертов, исследования показывают, что мышьяк, содержащийся в организме водных беспозвоночных, для человека может быть неопасным. В организации отметили, что допустимый уровень содержания этого элемента в пищевой рыбной продукции регламентируется Техническим регламентом ТС "О безопасности пищевой продукции".

По словам Любови Абрамовой, замруководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ ВНИРО, установленная норма содержания мышьяка для беспозвоночных, рыбы, водорослей, моллюсков и продукции из них определяется общим содержанием этого элемента, то есть суммой содержания органически и неорганически связанных форм.

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По данным Роскачества, при новом исследовании продукции не было выявлено превышения содержания тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). У всех исследованных марок микробиологические показатели также соответствовали требованиям. В креветках нет красителей и консервантов (в том числе соли сорбиновой и бензойной кислот).

Согласно результатам испытаний, качество продукции четырех торговых марок улучшилось. Так, если ранее у "Бухты изобилия" и Agama масса нетто фактически отличалась от заявленной, то при повторном исследовании оказалось, что этот недостаток был устранен. В рамках прошлого исследования эксперты обнаружили в креветках "Бухта изобилия" избыток влаги, а в креветках Fine Life - недостаток, но нынешнее испытание показало нормальный уровень влажности в продукции обеих торговых марок.