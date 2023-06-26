По ее словам, юридические нормы - не заповеди христовы.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян объяснила закрытие дела против главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина тем, что в некоторых ситауциях юридические нормы могут "идти лесом".

В эфире российского Первого канала пропагандистка, сохранявшая молчание на протяжении всех событий, ответила возмущенным россиянам, которые называют закрытие дела по статье о "вооруженном мятеже" насмешкой над юридическими нормами.

"Я просто хочу напомнить, что юридические нормы - это не заповеди христовы и не скрижали моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут их для того, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а выполняют функцию обратную, то они "идут лесом", - заявила она.

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Также Симоньян сказала, что у России был выбор "между плохим и чудовищным". "Так бывает в жизни", - добавила она.

Дело против Пригожина: что известно

23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в атаке позиций его наемников и объявил о марше "на Москву".

Путин назвал это предательством и "ударом" в спину, против наемника возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу и его организации. Ему грозило наказание в виде тюремного заключения на срок от 12 до 20 лет.

Вечером 25 июня стало известно, что Пригожин провел переговорыс Лукашенко и они решили не развязывать "кровавую бойню"

Вскоре в пресс-службе Кремля объявили, что уголовное дело будет закрыто, а Пригожин "уйдет в Беларусь". Также Москва пообещала, что "вагнеровцев" не будут преследовать.

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