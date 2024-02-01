Сирийцы едут в РФ якобы для охраны золотых приисков и алмазных рудников.

Москва начала отправлять на войну в Украину беженцев из арабских и африканских стран, говорится в расследовании российского издания "Новая газета".

Сообщается, что вербовать на фронт людей из этих стран помогают посредники, которые, в частности, переправляли беженцев в Европу через Россию и Беларусь. Чаще всего это соотечественники завербованных.

"В сирийских и российских телеграм-каналах распространяют ролики с уроженцами Египта, Сирии, Сомали и Индии в военной форме, а также фото и видео российских паспортов, которые им выдают. Все паспорта сирийцев были выданы в Якутии", – говорится в материале.

Вербовкой сирийцев занимается посредник Вассим Аль Димашки, который ранее вербовал людей в ЧВК "Вагнер". Он обещает, что сирийцы приедут в Якутию "охранять золотые прииски и алмазные рудники". В последней группе новобранцев, которую он отправил в Россию, было 40 человек. За каждого завербованного Вассим получает около 337 долларов.

Затем этих людей направляют в Москву, где их встречает другой соотечественник - доктор Акрам Диб Тарраф. Он получает 320 тысяч рублей за каждого человека, заключающего контракт с Минобороны РФ.

Мобилизация в РФ

Напомним, недавно украинская разведка раскрыла масштабы мобилизации в России. Ежедневно в ряды Вооруженных сил РФ приходит около 1000-1100 человек, то есть около 30 тысяч в месяц.

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж уверен, что после выборов начать массовую мобилизацию для Путина - огромная дестабилизация.

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