Власти Аляски собрали пресс-конференцию, чтобы прокомментировать инцидент.

Двое россиян решились на крайне радикальный способ избежать мобилизации. Они поплыли на лодке в США через Берингово море.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал "База".

На этой неделе лодка с парочкой смельчаков прибыла в город Гамбелл на острове Святого Лаврентия неподалеку от Аляски. Необычный десант обнаружила береговая охрана США, которая сразу вызвала на место пограничников с таможенниками. Вскоре россиян отправили самолетом на американский материк - город Анкоридж.

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Ситуация спровоцировала переполох среди чиновников. Госдепартамент передал данные об инциденте в Министерство внутренней безопасности, а губернатор штата собрал пресс-конференцию по этому поводу. По его словам, прибытие россиян было неожиданностью.

Пока американская власть лишь сдержанно поясняет, что мужчины стартовали с материковой части РФ и пересекли Берингово море. Детали о личностях россиян не разглашают ради безопасности их семей.

Как сообщал УНИАН, в России массово оформляют протоколы за "дискредитации" армии оккупантов. Нарушителями становятся не только известные люди и лидеры мнений, но и рядовые россияне.

Недавно в российском Барнауле преподавателя философии и истории оштрафовали на 30 тысяч рублей за грустный смайлик под антивоенным постом в соцсетях. Обосновали это решение "дискредитацией российской армии".

Россияне также охотно "сдают" собственных родственников за антивоенную позицию. В частности, мужчина написал донос на собственную жену за критику войны в Украине. Мол," выражает антироссийские настроения " и настраивает их ребенка против властей РФ.

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