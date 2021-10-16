Жена Пескова Татьяна Навка является продюсером девушки.

Японский политолог, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура в эфире местной передачи Viking More исследовал поведение российской фигуристки Алины Загитовой, назвав ее возможной преемницей действующей любовницы Путина, тоже спортсменки, Алины Кабаевой.

Российские спортсменки, по словам Накамуры, имеют уникальный шанс – стать первой леди государства. И намекнул, что место гимнастки Кабаевой может занять именно Загитова.

Недавно журналист российского издания "Спорт-Экспресс" Рустам Имамов сфотографировал фигуристку на матче Континентальной хоккейной группы между казанским "Ак Барсом" и магнитогорским "Металлургом".

Когда девушка увидела камеру, то потребовала от Имамова немедленно удалить снимки в резкой форме: "Я вас засужу, у меня большие связи". Россиянин послушался и удалил все материалы.

"Все ведущие СМИ в России сообщали об этом (о Кабаевой и Путине). Вы можете стать императрицей. Государственная тайна, государственная собственность – все в вашем распоряжении. Конечная цель Загитовой – выйти замуж за президента Путина", – предположил политолог.

Накамура напомнил, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже женат на спортсменке – Татьяне Навке. Навка же выступает продюсером Загитовой.

В 2008 году в российских СМИ появилась информация о предполагаемых тайных отношениях Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой, в то время глава Кремля еще был женат.

После его развода с женой Людмилой западные медиа писали о том, что Кабаева родила Путину дочь.

Начиная с "нулевых" спортсменка Кабаева приобрела собственности на миллиарды рублей, успела побывать депутатом Госдумы РФ и до 2005 года была членом Высшего совета партии "Единая Россия".

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Автор: Виолетта Орлова