Чиновник призвал работать над созданием медвытрезвителей в Якутске.

В России глава Якутска Евгений Григорьев заявил, что бездомных надо "привлекать к ответственности", в частности, "возвращать трудовые лагеря".

Об этом Григорьев сказал на пресс-конференции в рамках национального праздника "Ысыаха Туймаады". Цитаты из выступления мэра публикует якутское издание "Эхо столицы".

"Бомжи - это один из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы той категории населения, которая могла работать. Вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места", - сказал Григорьев.

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Он добавил, что "ему их не жаль".

"Также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря", - заявил мэр Якутска, отметив также и необходимость работы с землячествами, чтобы они "несли ответственность за своих людей".

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