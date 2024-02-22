Опальный политик считает, что так надо наказывать тех, кто "вредит России".

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил украинцам на оккупированной территории "перевоспитанием в Сибири".

Как заявил опальный политик в интервью российским пропагандистам, на оккупированных территориях есть люди, которые "вредят России". По его мнению, их надо "отправлять в Сибирь на перевоспитание", пишет "Дождь".

"Если это люди, которые вредят России, их надо разоблачать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря", - сказал он.

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По его словам, Россия должна убедить жителей аннексированных регионов, что "вернулась навсегда".

О чем еще говорил Медведев

Как сообщал УНИАН, во время того же интервью Медведев отметился новой порцией странных заявлений о войне и Киеве. Он заявил, что считает украинскую столицу "российским городом". По его мнению, именно там якобы должны остановиться российские войска.

Медведев также заявил, что Одесса - "русский город", который должен "вернуться домой".

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