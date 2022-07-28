Российские оккупационные войска частично продвинулись на Бахмутском направлении.
Об этом речь идет в вечерней сводке Генштаба.
Так, в течение дня четверга, 28 июля, на Бахмутском направлении враг обстреливал районы Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Константиновки, Семигорья, Зайцевого, Торецка, Нелеповки, Нью-Йорка.
У Яковлевки, Покровского и Веселой Долины - наносил авиационные удары.
"Штурмом враг частично улучшил тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледар и Вершина", - отметили в Генштабе.
Сообщают, что в районах Берестового и Нагорного оккупанты пытались уточнить позиции наших войск силами разведывательных групп, но не имели успеха.
Потерпели неудачу и попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье.
"Здесь подразделения врага с потерями отошли", - говорится в сообщении.
Как писал УНИАН, оккупанты накануне нанесли ракетный удар по Бахмуту, одна из ракет попала в здание гостиницы. 28 июля там были завершены поисковые работы. Погибли 4 человека.
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