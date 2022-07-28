Захватчики понесли потери и отошли.

Украинские защитники отбили штурм российских оккупантов в направлении Брускинское-Белогорка в Херсонской области. Захватчики понесли потери и отошли.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.

"С целью сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потьомкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибужского и Лупарево. Нанес авиаудар возле Новопетровки", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что в акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Напомним, в Администрации президента США сообщили о более 75 тысячах убитых и раненых россиян во время войны с Украиной. В Белом доме считают, что следующие несколько недель войны будут иметь решающее значение.

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