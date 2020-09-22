Навыки обольщения приходят с опытом, говорит Затравкин.

Лука Затравкин, сын известного художника России Никаса Сафронова, дал советы, как правильно обольщать женщин и пользоваться успехом.

Об этом россиянин рассказал в разговоре для NEWS.ru.

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Он заметил, что "не удастся угодить всем, однако надо понимать, что кому-то ты обязательно придешься по вкусу".

"Чтобы соблазнить женщину, надо ее уважать – многие мужчины сегодня это игнорируют", - заметил пианист.

Кроме того, между представителями обоих полов иногда нарушается субординация.

"Происходит это из-за того, что мужчины слишком просто относятся к девушкам – как к своим друзьям – хотя и хотят иметь с ними отношения. Такое поведение отталкивает представительниц прекрасного пола", - пояснил музыкант.

Привлечь же внимание женщин, продолжает Затравкин, поможет осознание, что не все из них предъявляют слишком высокие требования к мужчинам.

Он говорит, что бояться женщин и считать их мифическими существами не надо. Всякая женщина, убежден россиянин, хочет получить «заботливого и любящего мужа», поэтому в таких отношениях недостатки внешности становятся второстепенными.

"Все остальное – дело практики. Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать. Неважно какой я – худой или с лишним весом – почему-то меня любят", – заявил Затравкин.

Раньше Лука Затравкин застрял в детском бассейне и сломал его. Из-за чего администрация турецкой гостиницы задержала мужчину до тех пор, пока россиянин не оплатит деньги за причиненный ущерб.

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Автор: УНИАН