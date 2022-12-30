По состоянию на 29 декабря больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими, сообщается на странице Генштаба в Facebook.
"По состоянию на 29 декабря текущего года больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими", - отметили в Генштабе.
Также отмечается, что в районе города Донецк были ранены и уничтожены до 10 вооруженных оккупантов.
Кроме того, уничтожены две единицы военной техники, а еще три - повреждены.
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Как сообщал УНИАН, 18 декабря стало известно, что в больницах в оккупированном Луганске увеличилось число раненых российских захватчиков.
19 декабря в обустроенный под военный госпиталь хирургического отделения районной больницы в Старобельске привезли около 100 раненых русских оккупантов.
29 декабря в Генштабе заявили, что в Беловодске Старобельского района Луганской области продолжают лечение более 100 раненых представителей ЧВК "Вагнер".